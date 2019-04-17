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/Travel

Популярний в Україні курорт засипало снігом: фото

1.2тЧитати матеріал російською

Популярний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом.

У цьому можна переконатися на вебкамеру, які встановлені на курорті. Як повідомили синоптики, сніг йшов всю ніч і ранок. З обіду температура почне зростати і добереться до позначки в 3 градуси.

Популярний в Україні курорт засипало снігом: фото

Скріншот з сайту Sniginfo

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Популярний в Україні курорт засипало снігом: фото

Скріншот з сайту Sniginfo

Популярний в Україні курорт засипало снігом: фото

Скріншот з сайту Sniginfo

Популярний в Україні курорт засипало снігом: фото

Скріншот з сайту Sniginfo

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських Карпатах 10-12 квітня розбушувалася негода, в результаті чого снігом замело обсерваторію на горі Піп Іван.

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Місце
Україна
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