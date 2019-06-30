Популярний курорт України атакували морські блохи: чим вони небезпечні

Частина прибережної зони Мелітополя (Запорізька область) заражена безліччю морських бліх.

Як пише місцевий портал ria-m.tv, найбільшу небезпеку укуси цих паразитів складають для дітей.

Відзначається, що купання небезпечне, зокрема, в селі Приморський Посад, де сім'ю відпочивальників покусали блохи.

Ілюстрація. Пляж Новини Мелітополя

"Не встигла дитина викупатися в теплій воді, як почала скаржитися, що її "кусають риби". Батьки вирішили перевірити воду, проте відчули лише, що до тіла ніби прилипають водорості, а вже на суші помітили, що після купання до тіла прилипли дрібні істоти з двома вусиками", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що до вечора у дитини з'явилися червоні сліди на шкірі, схожі на сліди комариних укусів, а до ранку утворилися великі плями.

Мама повела дитину на прийом до дерматолога, і виявилося, що її скарга на укуси після моря була у лікаря п'ятнадцята.

Лікар прописав дитині противоалергенні препарати та абсорбенти. Тим, у кого реакція занадто гостра, прописують гормональну терапію.

За словами очевидців, такі ж комахи атакували і узбережжі Кирилівки.

Сліди від укусів морських бліх ria-m.tv

Сліди від укусів морських бліх ria-m.tv

Сліди від укусів морських бліх ria-m.tv

Як писав OBOZREVATEL, жителів і гостей Одеси просять втримаються від купання на декількох міських пляжах, оскільки вода в прибережній зоні не відповідає нормам.

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