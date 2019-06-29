Почалися судоми: на відомому курорті в Європі сталася страшна смерть туристки

У місті Оріуела на іспанському курорті Коста Бланка мешканка Великобританії викупалася в басейні і померла.

Як повідомляє Mirror, подія трапилася в п'ятницю, 28 червня. Під час плавання у 36-річної жінки, ім'я якої не розкривається, почалися судоми.

Медики боролися за життя британки протягом 45 хвилин за допомогою серцево-легеневої реанімації, але їм не вдалося її врятувати.

Результати розтину поки невідомі, проте, за інформацією видання, смерть могла настати від нападу епілепсії. На даний момент обставини з'ясовуються.

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