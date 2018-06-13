Зі Львова до Риму запустять прямий авіарейс

Авіакомпанія Ernest Airlines запустить прямий рейс зі Львова до Риму.

Як повідомила пресс-служба компанії, перший політ італійського лоукосту запланований на 22 червня. Рейси виконуватимуться три рази на тиждень.

Після придбання квитка Ernest Airlines не вимагають додаткової реєстрації на сайті.

Ціни на квитки в червні, липні, серпні та вересні стартують від €114, але якщо планувати подорож заздалегідь, то ціна буде значно нижче.

Наприклад, 17 жовтня дістатися до Риму можна за € 55.

Як повідомляв OBOZREVATEL Travel, в Ірландії через запису в туалеті екстрено сів літак.