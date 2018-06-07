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З Києва до турецького курорту буде літати лоукостер

1.6тЧитати новину російською

Турецький лоукостер Pegasus Airlines з 9 липня відкриває регулярні рейси з Ізміра до Києва.

Як повідомила прес-служба компанії, польоти будуть виконуватися чотири рази на тиждень з аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського.

Вильоти з Ізміра передбачені по понеділках, середах, п'ятницях і неділях о 23:50, з Києва - по понеділках, вівторках, четвергах і суботах о 02:55.

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Мінімальна вартість авіаквитків Київ-Ізмір становить $ 49 в одну сторону за тарифом, що дозволяє провозити тільки ручну поклажу, або $ 66 з урахуванням перевезення 20 кг багажу.

Як повідомляв CityOboz, Atlasjet припиняє польоти з Харкова, Запоріжжя та Львова.

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