Як економити в подорожі: названо топ-5 лайфхаків

Основна стаття витрат в подорожі - це переліт і проживання, але існує декілька хитрощів, які допоможуть заощадити і при цьому не відмовляти собі в задоволеннях.

Про те, як витратити менше грошей під час подорожі пише "Рамблер".

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Багаж

Без об'ємного багажу поїздка за кордон може коштувати значно менше. Якщо подорож не тривала - користуйтеся тільки ручною поклажею.

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Житло

Не обов'язково селитися в хостелі, щоб заощадити. Можна забронювати не дорогі апартаменти з кухнею і не витрачати зайві гроші на ресторани, готуючи самостійно.

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Комбінування маршруту

Частину маршруту можна подолати на літаку, а іншу - на поїзді. Прямі рейси, як правило, коштують дорожче.

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Гроші

Якщо в подорож ви оплачуєте свої покупки карткою, уточнюйте, в якій валюті з неї слід списувати гроші. Якщо є можливість вибрати місцеву, робіть це. В іншому випадку конвертація може бути невигідною.

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Екскурсії

Багато музеїв світу влаштовують для своїх відвідувачів безкоштовні дні і години відвідування.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, пошуковик Google опублікував річний звіт, в якому назвав найбільш трендові напрямки, якими цікавилися туристи.

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