Головна Новини
23 грудня • оновлено в 17:40
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Як економити в подорожі: названо топ-5 лайфхаків

Читати матеріал російською

Основна стаття витрат в подорожі - це переліт і проживання, але існує декілька хитрощів, які допоможуть заощадити і при цьому не відмовляти собі в задоволеннях.

Про те, як витратити менше грошей під час подорожі пише "Рамблер".

Як економити в подорожі: названо топ-5 лайфхаків

pexels.com

Новини
Німецький мільйонер шукає співмешканців в "рай" у Новій Зеландії

Багаж

Без об'ємного багажу поїздка за кордон може коштувати значно менше. Якщо подорож не тривала - користуйтеся тільки ручною поклажею.

Як економити в подорожі: названо топ-5 лайфхаків

pexels.com

Житло

Не обов'язково селитися в хостелі, щоб заощадити. Можна забронювати не дорогі апартаменти з кухнею і не витрачати зайві гроші на ресторани, готуючи самостійно.

Як економити в подорожі: названо топ-5 лайфхаків

pexels.com

Комбінування маршруту

Частину маршруту можна подолати на літаку, а іншу - на поїзді. Прямі рейси, як правило, коштують дорожче.

Як економити в подорожі: названо топ-5 лайфхаків

pexels.com

Гроші

Якщо в подорож ви оплачуєте свої покупки карткою, уточнюйте, в якій валюті з неї слід списувати гроші. Якщо є можливість вибрати місцеву, робіть це. В іншому випадку конвертація може бути невигідною.

Як економити в подорожі: названо топ-5 лайфхаків

pexels.com

Екскурсії

Багато музеїв світу влаштовують для своїх відвідувачів безкоштовні дні і години відвідування.

Як економити в подорожі: названо топ-5 лайфхаків

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, пошуковик Google опублікував річний звіт, в якому назвав найбільш трендові напрямки, якими цікавилися туристи.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги