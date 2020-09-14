Wizz Air скасувала десятки рейсів з України. Перелік

Угорська авіакомпанія Wizz Air істотно скоротився кількість рейсів з України в зимовому розкладі польотів.
Частина з них скасована до кінця березня 2021 року частина – до кінця жовтня 2020 року, повідомляє Lowcostavia.
Зміни стосуються всіх міст України.
Так, до кінця березня 2021 року скасовано такі рейси:
Київ – Афіни;
Київ – Салоніки;
Київ – Нюрнберг;
Львів – Ларнака;
Львів – Будапешт;
Харків – Катовіце;
Харків – Будапешт;
Запоріжжя – Вільнюс;
Запоріжжя – Дортмунд;
Запоріжжя – Будапешт;
Одеса – Берлін (скасований з 23 жовтня);
Одеса – Будапешт (з 24 жовтня).
До кінця жовтня 2020 року:
Київ – Ларнака (до 26 жовтня);
Київ – Катовіце (скасований з 18 вересня до 26 жовтня);
Львів – Вільнюс (до 22 жовтня);
Львів – Катовіце (до 26 жовтня);
Харків – Дортмунд (з 25 вересня до 26 жовтня);
Харків – Краків (з 25 вересня до 27 жовтня);
Одеса – Абу-Дабі (старт з 25 жовтня);
Одеса – Вроцлав (до 26 жовтня);
Одеса – Гданськ (до 26 жовтня);
Одеса – Катовіце (до 26 жовтня);
Одеса – Братислава (до 26 жовтня);
Запоріжжя – Вроцлав (до 27 жовтня);
Запоріжжя – Гданськ (до 27 жовтня);
Запоріжжя – Краків (до 27 жовтня).
Як повідомляв OBOZREVATEL, скасувала ірландський лоукостер Ryanair у вересні повинен був призупинити польоти по 70% напрямків з України.
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