Wizz Air скасувала десятки рейсів з України. Перелік

Угорська авіакомпанія Wizz Air істотно скоротився кількість рейсів з України в зимовому розкладі польотів.

Частина з них скасована до кінця березня 2021 року частина – до кінця жовтня 2020 року, повідомляє Lowcostavia.

Зміни стосуються всіх міст України.

Так, до кінця березня 2021 року скасовано такі рейси:

Київ – Афіни;

Київ – Салоніки;

Київ – Нюрнберг;

Львів – Ларнака;

Львів – Будапешт;

Харків – Катовіце;

Харків – Будапешт;

Запоріжжя – Вільнюс;

Запоріжжя – Дортмунд;

Запоріжжя – Будапешт;

Одеса – Берлін (скасований з 23 жовтня);

Одеса – Будапешт (з 24 жовтня).

До кінця жовтня 2020 року:

Київ – Ларнака (до 26 жовтня);

Київ – Катовіце (скасований з 18 вересня до 26 жовтня);

Львів – Вільнюс (до 22 жовтня);

Львів – Катовіце (до 26 жовтня);

Харків – Дортмунд (з 25 вересня до 26 жовтня);

Харків – Краків (з 25 вересня до 27 жовтня);

Одеса – Абу-Дабі (старт з 25 жовтня);

Одеса – Вроцлав (до 26 жовтня);

Одеса – Гданськ (до 26 жовтня);

Одеса – Катовіце (до 26 жовтня);

Одеса – Братислава (до 26 жовтня);

Запоріжжя – Вроцлав (до 27 жовтня);

Запоріжжя – Гданськ (до 27 жовтня);

Запоріжжя – Краків (до 27 жовтня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, скасувала ірландський лоукостер Ryanair у вересні повинен був призупинити польоти по 70% напрямків з України.

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