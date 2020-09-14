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Wizz Air скасувала десятки рейсів з України. Перелік

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Новини
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Частина рейсів Wizz Air скасована до кінця березня 2021 року

Угорська авіакомпанія Wizz Air істотно скоротився кількість рейсів з України в зимовому розкладі польотів.

Частина з них скасована до кінця березня 2021 року частина – до кінця жовтня 2020 року, повідомляє Lowcostavia.

Зміни стосуються всіх міст України.

Так, до кінця березня 2021 року скасовано такі рейси:

  • Київ – Афіни;

  • Київ – Салоніки;

  • Київ – Нюрнберг;

  • Львів – Ларнака;

  • Львів – Будапешт;

  • Харків – Катовіце;

  • Харків – Будапешт;

  • Запоріжжя – Вільнюс;

  • Запоріжжя – Дортмунд;

  • Запоріжжя – Будапешт;

  • Одеса – Берлін (скасований з 23 жовтня);

  • Одеса – Будапешт (з 24 жовтня).

До кінця жовтня 2020 року:

  • Київ – Ларнака (до 26 жовтня);

  • Київ – Катовіце (скасований з 18 вересня до 26 жовтня);

  • Львів – Вільнюс (до 22 жовтня);

  • Львів – Катовіце (до 26 жовтня);

  • Харків – Дортмунд (з 25 вересня до 26 жовтня);

  • Харків – Краків (з 25 вересня до 27 жовтня);

  • Одеса – Абу-Дабі (старт з 25 жовтня);

  • Одеса – Вроцлав (до 26 жовтня);

  • Одеса – Гданськ (до 26 жовтня);

  • Одеса – Катовіце (до 26 жовтня);

  • Одеса – Братислава (до 26 жовтня);

  • Запоріжжя – Вроцлав (до 27 жовтня);

  • Запоріжжя – Гданськ (до 27 жовтня);

  • Запоріжжя – Краків (до 27 жовтня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, скасувала ірландський лоукостер Ryanair у вересні повинен був призупинити польоти по 70% напрямків з України.

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