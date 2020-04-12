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12 квітня • оновлено в 16:29
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Відпустки у липні-серпні не буде? В ЄС зробили тривожну заяву для туристів

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Туристам не рекомендують бронювати місця для відпочинку влітку. Це пов'язано з поширенням коронавірусу.

Як заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, поки фахівці не можуть точно сказати, як вірус поводитиметься в липні і серпні, пише "Апостроф".

Відпустки у липні-серпні не буде? В ЄС зробили тривожну заяву для туристів
"Раджу почекати з такими планами. Поки ніхто не може робити достовірні прогнози на липень і серпень", - сказала вона.

При цьому фон дер Ляйен прогнозує, що вакцина від вірусу може стати доступною тільки до кінця року.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в найближчі місяці не варто чекати відкриття кордонів між країнами, навіть якщо пандемія коронавірусу піде на спад. Як заявив в програмі "Бацман" заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, міжнародний туризм може поновитися десь через рік.

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Автор
Марія Дідик
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