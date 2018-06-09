Відомий телеведучий розповів, як знайшов колишніх людожерів в Індонезії

Ідеї ​​для популярної програми "Світ навиворіт" її ведучий Дмитро Комаров знаходить навіть під час відпустки.

Як розповів він у інтерв'ю OBOZREVATEL, програму, присвячену Індонезії, мандрівник вирішив зняти під час відпочинку на Балі.

"Якось я приїхав на Балі і хотів просто два тижні повалятися на пляжі. Спираючись на інтернет, я знав, що це райське місце, де пляжі, пальми і папуги. Приїхав до туристичного містечка Кута, а там трафік, багато народу, магазини, перша лінія біля траси. Мені не сподобалося. Ось в чому краса самостійних подорожей - я вирішив змінити плани. Я просто взяв карту, покрутив, подивився. Бачу - на території Індонезії є острів Нова Гвінея і провінція Папуа. І там ті самі людожери… І я швиденько подивився в інтернеті стикування літаків, лоукостів, купив собі три квитки, зістикував їх, і за добу був у Новій Гвінеї", - розповів Дмитро Комаров.

"Який я був щасливий. Тобто замість того, щоб валятися бездумно на пляжі, я опинився в "кам'яному столітті". І там був повністю народжений сезон Індонезія. Власне, ідея виникла під час відпустки", - додав мандрівник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Комаров назвав улюблені місця в Україні.