Венеція потопає через негоду: опубліковані лякаючі фото

З'явилися шокуючі фотографії потопаючої Венеції через сильну повінь.

Станом на вечір понеділка, 29 жовтня, під водою опинилося приблизно 77% історичної частини міста. Нині у Венеції зводять тимчасові мости, але у разі посилення шторму ці конструкції може змити водою. Знімки із місця події опубліковані в Комсомольській Правді.

Нагадаємо, що через негоду двоє людей загинули у результаті падіння дерева на автомобіль у комуні Фрозіноне в області Лаціо. У цій же області дерево впало на інше авто, що призвело до загибелі однієї людини і серйозного поранення другої.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, з'явилося відео як знаменита площа Сан Марко у Венеції пішла під воду. Як зазначили користувачі соцмереж, рівень води піднявся до такої міри, що жителям міста й туристам довелося взуватися у гумові чоботи, щоб перетнути вулиці.