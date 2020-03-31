В опустевшей из-за карантина столице Чили случился курьез с пумой

Дикая пума разгуливала посреди Сантьяго в поисках пищи.

Очевидно, животное привлекло отсутствие людей, ведь из-за коронавируса в Чили ночью ввели комендантский час, сообщает StraitsTimes.

Пума, возраст которой составляет около года, а вес около 35 килограмм, спустилась в город с близлежащих холмов.

"Это было их местом обитания когда-то, пока мы не отняли его у них", - поясняет Марсело Джанони, директор службы сельского хозяйства и животноводства.

straitstimes.com

Пуму изловили и доставили в зоопарк Сантьяго для обследования.

Предварительно у зверя хорошее здоровье.

Обычно позже таких пум отпускают на свободу.

А пока из-за глобального карантина путешествия откладываются, aviasales.ua советует сосредоточиться на приятных планах и эмоциях.

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