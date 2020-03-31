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31 березня • оновлено в 13:34
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В опустевшей из-за карантина столице Чили случился курьез с пумой

2.3т
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Дикая пума разгуливала посреди Сантьяго в поисках пищи.

Очевидно, животное привлекло отсутствие людей, ведь из-за коронавируса в Чили ночью ввели комендантский час, сообщает StraitsTimes.

Пума, возраст которой составляет около года, а вес около 35 килограмм, спустилась в город с близлежащих холмов.

"Это было их местом обитания когда-то, пока мы не отняли его у них", - поясняет Марсело Джанони, директор службы сельского хозяйства и животноводства.

В опустевшей из-за карантина столице Чили случился курьез с пумой

straitstimes.com

Пуму изловили и доставили в зоопарк Сантьяго для обследования.

Предварительно у зверя хорошее здоровье.

Обычно позже таких пум отпускают на свободу.

А пока из-за глобального карантина путешествия откладываются, aviasales.ua советует сосредоточиться на приятных планах и эмоциях.

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Чим зайнятися на вихідних?😍 ⠀ Карантин карантином, але прогулянки на свіжому повітрі ніхто не відміняв. ⠀ 🏃‍♀️Ранкова пробіжка на сусідньому стадіоні; 🐶Прогулянка парком — з рідними чи домашніми улюбленцями; 🚲Веломандрівка до найближчого лісу. ⠀ 🙏Радимо подбати про індивідуальну безпеку. Тримайте відстань від інших людей (1 метр) та візьміть з собою антисептик. ⠀ Свіже повітря: 💪Зміцнює імунітет; 💡Покращує розумові здібності; 🎉Підвищує рівень гормону щастя; 💤Покращує сон; 🦸‍Дарує життєву енергію. ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #україна #украина #київ #киев #kyiv #kiev #львів #lviv #ua #днепр #одесса #харьков #odessa #полтава #kharkov #vscoua #ukraineonline #ukrainagram #dnepr #dnipro #chernivtsi #zhytomyr #ternopil #kherson #ivano_frankivsk #uzhgorod #lutsk

Публикация от aviasales.ua (@aviasales_ua)

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