В Індонезії з січня запроваджують нові обмеження для туристів

В Індонезії з 1 по 14 січня запроваджують обмеження для туристів – усі міжнародні рейси будуть закриті в цей період. Це пов'язано з появою нового штаму коронавірусу з Британії.

За словами глави МЗС країни Ретно Марсуді, рішення поширюється на всіх іноземців, за винятком високопоставлених державних чиновників або іноземців з дозволами на проживання. Про це пише видання Reuters.

Варто відзначити, що раніше Індонезія через новий штам закрила кордони для тих, хто в'їжджає з Британії, а також посилила правила для туристів із Європи та Австралії.

Нагадаємо, Індонезія – це держава в Південно-Східній Азії, яка займає територію кількох тисяч вулканічних островів.

На заході острова Ява найцікавіший гірський курорт Бандунг, знаменитий безліччю музеїв і водоспадом Даго.

Острів Балі вважається найбільш освоєною туристичною зоною Індонезії. Головна "туристична принада" острова – його пляжі і морські курорти. Найпопулярніші курорти – Санур, Кута, Джимбаран, Беноа, Тубан-Легіан, Нуса Дуа, Канді Даса, Убуд і Ловіна.

На острові Ломбок найбільш цікаві знамениті білі пляжі, вулкан Рінджаніс, водоспади Отакокок і Сенданг Джила.

Суматра – п'ятий за величиною острів світу. Найцікавіший курорт Парапат, знаменитий вулканічним озером Тоба і королівськими могилами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у зв'язку з появою в Великобританії нового штаму коронавірусу, ряд країн Європи почали припиняти з нею авіасполучення. Зокрема, про це вже заявили Ізраїль, Нідерланди, Італія, Німеччина, Бельгія та Латвія.