В Єрусалимі знайшли найбільше стародавнє місто: опубліковано фото

Археологи виявили на заході популярного серед туристів Єрусалиму одне з найбільших міст епохи неоліту в світі.

За даними NEWSru, розкопки в ході підготовчих робіт перед прокладкою нового в'їзду в столицю Ізраїлю проводило Управління стародавностей в околицях селища Моца.

"Вперше ми знаходимо населений пункт, в якому 9000 років тому проживали щонайменше дві-три тисячі осіб. Навіть в наш час таке населення характерно для селищ міського типу", – розповіли керівники розкопок Хамуді Халайла і Кобі Варди.

Стародавнє місто в Єрусалимі newsru.co.il

Уточнюється, що будівлі в поселенні зводилися з каменю, а при обробці приміщень використовувалася штукатурка. Між будинками також були розташовані провулки. Археологи вважають, що це свідчить про стихійну забудову.

"Виявлено захоронення, які нерідко розташовані прямо в будинках. Людей ховали разом із речами, які мали служити власникам в потойбічному світі. Ці предмети свідчать про розвинуті торгові зв'язки з далекими країнами", – уточнили експерти.

Знахідка в стародавньому місті newsru.co.il

Вчені також виявили в могилах вироби з анатолийского вулканічного скла, мушлю з Середземного та Червоного морів, кам'яні браслети і намиста з раковин молюсків. Також було знайдено кремнієві знаряддя, серед яких – тисячі накінечників стріл, сокири та ножі.

Більш того, в коморах збереглися зерна сочевиці, що свідчить про розвинене сільське господарство. Також розкопали кістки тварин.

розкопки newsru.co.il

"Селище викликає величезний інтерес у науковому світі. Раніше вважалося, що Іудея була безлюдною, а великі поселення знаходилися по той бік Йордану і в Північному Леванті. На глибині всього в кілька десятків сантиметрів знайдено розвинений населений пункт з різноманітним економічним життям. Наші уявлення про неоліт доведеться переглядати", – уточнили археологи.

Знайдено місто часів неоліту newsru.co.il

Будинки в стародавньому місті newsru.co.il

Розкопки на місці стародавнього міста newsru.co.il

Стародавнє місто - вид зверху newsru.co.il

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