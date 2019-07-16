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В Єрусалимі знайшли найбільше стародавнє місто: опубліковано фото

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Археологи виявили на заході популярного серед туристів Єрусалиму одне з найбільших міст епохи неоліту в світі.

За даними NEWSru, розкопки в ході підготовчих робіт перед прокладкою нового в'їзду в столицю Ізраїлю проводило Управління стародавностей в околицях селища Моца.

"Вперше ми знаходимо населений пункт, в якому 9000 років тому проживали щонайменше дві-три тисячі осіб. Навіть в наш час таке населення характерно для селищ міського типу", – розповіли керівники розкопок Хамуді Халайла і Кобі Варди.

Стародавнє місто в Єрусалимі

Стародавнє місто в Єрусалимі

newsru.co.il

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Уточнюється, що будівлі в поселенні зводилися з каменю, а при обробці приміщень використовувалася штукатурка. Між будинками також були розташовані провулки. Археологи вважають, що це свідчить про стихійну забудову.

"Виявлено захоронення, які нерідко розташовані прямо в будинках. Людей ховали разом із речами, які мали служити власникам в потойбічному світі. Ці предмети свідчать про розвинуті торгові зв'язки з далекими країнами", – уточнили експерти.

Знахідка в стародавньому місті

Знахідка в стародавньому місті

newsru.co.il

Вчені також виявили в могилах вироби з анатолийского вулканічного скла, мушлю з Середземного та Червоного морів, кам'яні браслети і намиста з раковин молюсків. Також було знайдено кремнієві знаряддя, серед яких – тисячі накінечників стріл, сокири та ножі.

Більш того, в коморах збереглися зерна сочевиці, що свідчить про розвинене сільське господарство. Також розкопали кістки тварин.

розкопки

розкопки

newsru.co.il

"Селище викликає величезний інтерес у науковому світі. Раніше вважалося, що Іудея була безлюдною, а великі поселення знаходилися по той бік Йордану і в Північному Леванті. На глибині всього в кілька десятків сантиметрів знайдено розвинений населений пункт з різноманітним економічним життям. Наші уявлення про неоліт доведеться переглядати", – уточнили археологи.

Знайдено місто часів неоліту

Знайдено місто часів неоліту

newsru.co.il

Будинки в стародавньому місті

Будинки в стародавньому місті

newsru.co.il

Розкопки на місці стародавнього міста

Розкопки на місці стародавнього міста

newsru.co.il

Стародавнє місто - вид зверху

Стародавнє місто - вид зверху

newsru.co.il

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Чернігові було знайдено стародавнє поховання дитини часів Київської Русі, XII століття.

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Тема
Дослідження вчених
Місце
Ізраїль Єрусалим
Теги
туризм подорожі
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Нашли табличку с названием города, ''Древняя Укрляндия'' написано на мове
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Украинские тризубы уже нашли?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Горелов Сергей, а у тебя чего так подгорает то?! Думаешь там балалайку найдут?! Пхахахаххахаха
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