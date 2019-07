В Амстердамі зіткнулися два літаки: що відомо про НП

В аеропорту Амстердама Схіпхол 9 липня зіткнулися два літаки з пасажирами під час зльоту.

За даними видання Independent, ніхто в результаті інциденту не постраждав, туристи здебільшого перелякалися.

Зокрема, літак EasyJet зачепив крилом хвіст судна KLM, коли котився від посадкового виходу. У Twitter авіакомпанії підтвердили інформацію про подію.

"EasyJet може підтвердити, що під час репозиції стався контакт між двома літаками, в тому числі рейсом EasyJet EJU8868 з Амстердама до Лондону. Безпека пасажирів і екіпажу є пріоритетом EasyJet, і відповідно з процедурою проводиться розслідування", – відзначили в компанії.

BREAKING An easyJet Airbus A320 and a KLM Boeing 737-800 have collided on the ground at Amsterdam Schiphol Airport https://t.co/Blv7P7wWrr