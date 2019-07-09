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В Амстердамі зіткнулися два літаки: що відомо про НП

2.3т Читати матеріал російською

В аеропорту Амстердама Схіпхол 9 липня зіткнулися два літаки з пасажирами під час зльоту.

За даними видання Independent, ніхто в результаті інциденту не постраждав, туристи здебільшого перелякалися.

Зокрема, літак EasyJet зачепив крилом хвіст судна KLM, коли котився від посадкового виходу. У Twitter авіакомпанії підтвердили інформацію про подію.

Аеропорт Амстердама

Аеропорт Амстердама

Depositphotos

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"EasyJet може підтвердити, що під час репозиції стався контакт між двома літаками, в тому числі рейсом EasyJet EJU8868 з Амстердама до Лондону. Безпека пасажирів і екіпажу є пріоритетом EasyJet, і відповідно з процедурою проводиться розслідування", – відзначили в компанії.

У KLM також прокоментували інцидент, уточнивши, що Боїнг 737-800 був готовий відправитися до Мадриду, коли це сталося. У підсумку за місцем призначення відправили інше судно компанії з затримкою рейсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Єкатеринбурзі здійснив аварійну посадку військовий літак Ан-12 через відмову одного з двигунів.

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Місце
Нідерланди
Теги
літак туризм
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