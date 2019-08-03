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Універсальні ліки: названо користь від подорожей

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Подорожі корисні для фізичного і психічного здоров'я, а також є універсальними ліками від депресії.

Жіночий журнал ELLE представив кілька причин, чому поїздки на відпочинок роблять людей щасливими й сприятливо впливають на загальний стан.

Відпочинок від онлайн-залежності. Красиві види та нові місця просто не дають можливості "уткнутися носом" у телефон, так як на це немає часу. Це протвережує і допомагає прислухатися до своїх справжніх почуттів і бажань.

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Названо найпопулярніші напрямки для подорожей

Надає впевненості в собі. Під час далекої подорожі ми залишаємо звичну зону комфорту. Занурюючись в інше середовище, мандрівники вчаться вирішувати проблеми в незнайомій ситуації, що робить гнучкішими, терплячими і емоційно сильними.

Подорожі

Подорожі

pixabay

Позитивні емоції. Дружелюбність з боку продавців, жителів місця, куди поїхали на відпочинок, посмішки оточуючих в незнайомому місті – все це піднімає настрій і залишає добрі враження.

Новий досвід. Під час поїздок ми завжди вчимося чомусь новому, навіть якщо не дуже проявляючи активність. Важливо в подорожі вивчати звичаї, прийняті в тій чи іншій місцевості, пробувати щось нове і отримувати нові враження.

Можливість побути наодинці з собою

Можливість побути наодинці з собою

pixabay

Час для себе. Подорожі дарують можливість відновити баланс, позбутися стресу, наповнитися силами і побути наодинці з собою. Для закоханих це хороший шанс перевірити відносини на міцність.

Нові враження та гарний настрій. Після поїздки завжди є, про що згадати, поностальгувати і посміятися над кумедними моментами.

Нові враження в подорожі

Нові враження в подорожі

pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше консалтингова компанія Knight Frank і WingX назвала найпопулярніші місця для відпочинку багатіїв.

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Теги
туризм подорожі відпочінок
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