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Українцям дозволили безкоштовний в'їзд на популярний курорт: що відомо

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Уряд популярного серед туристів курорту Шрі-Ланка з 1 серпня скасував оплату на візу для 48 країн, в тому числі – для України.

За даними Lowcostavia, тепер українці зможуть безкоштовно отримувати дозвільний документ терміном до 30 днів уже по прибуттю в аеропорт.

"Раніше українці змушені були платити за візу в аеропорту приблизно $40. Оплату за візу скасували на наступні 6 місяців, після чого уряд Шрі-Ланки оцінить ефективність цієї програми", – йдеться в повідомленні.

Відпочинок на Шрі-Ланці

Відпочинок на Шрі-Ланці

pixabay

Новини
Іноземцям значно спростили процедуру в'їзду в Україну: в чому справа

До списку країн, яким на півроку дозволено в'їзд на Шрі-Ланку з безкоштовною візою, увійшли: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Камбоджа, Канада , Китай, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Малайзія, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, США, Таїланд, Угорщина, Україна, Філіппіни , Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія.

Що примітно, на Шрі-Ланку з України існує багато рейсів різних авіакомпаній. Також туристи можуть скористатися пакетними пропозиціями туроператорів.

Шрі-Ланка

Шрі-Ланка

pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шрі-Ланка очолила список кращих країн для подорожей в 2019 році. У щорічному путівнику Best in Travel-2019 вона випередила Німеччину, яка виявилася на другому місці.

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Місце
Україна
Теги
туризм подорожі
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Они все равно все в Крым ездят, зачем им Шри-Ланка?
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