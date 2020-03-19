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19 березня • оновлено в 19:36
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Українців, які застрягли в Єгипті через коронавірус, не пустили на рейс. Відеозвернення

1.5т
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У зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу українці, які подорожували без туроператорів, застрягли в Єгипті.

Вони записали відео, розповівши, що їх регулярні авіарейси скасували, а на літак, який раніше евакуював громадян, вони не потрапили. Відповідні ролики з'явилися в одному з харківських Telegram-каналів.

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"Нас 12 осіб, українців. Нас намагаються вигнати з аеропорту, не пускають на рейс, який обіцяли", – розповів один із чоловіків. На відео видно, що серед мандрівників є дитина.

Через коронавірус українці застрягли в Єгипті

Через коронавірус українці застрягли в Єгипті

Колаж

"І нас набагато більше тут, в Хургаді, в Шарм ель Шейху. Ми всі звернулися в посольство з проханням про евакуацію (були складені списки), прибув рейс, який надавався для евакуації українців, з одного готелю, але нас на нього не впустили. ми не можемо повернутися на батьківщину", – сказано в повідомленні.

"Чим ми гірші за ті, хто прилетів із туром. Сподіваюся, це дійде до посла і до ОП", – додали вони.

"Чим ми гірші?" Українців, які застрягли в Єгипті, не пустили на рейс

Скріншот повідомлення на Telegram-каналі "ХС | Харьков"

Зазначимо, всього в Україні (на 19 березня) зафіксовано вже 18 випадків інфікування коронавірусом, два з яких – летальні.

Карта поширення COVID-19:

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що незабаром у нашій країні буде необхідний запас тестів для проведення діагностики коронавірусу у мільйони людей.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
українці за кордоном авіаперельоти Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Єгипет
Теги
видео туристы літак карантин
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
В такое время поехать отдыхать,когда везде бушует пандемия,без головы на плечах надо быть.Ну за что боролись,на то и напоролись.
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Ви гірші за інших українців тим, що не спілкуєтесь українською мовою. Повірте, для України буде краще, якщо ви усі там поздихаєте.
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Не треба було їздити, ідіоти. Тепер отримуйте.
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