У зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу українці, які подорожували без туроператорів, застрягли в Єгипті.

Вони записали відео, розповівши, що їх регулярні авіарейси скасували, а на літак, який раніше евакуював громадян, вони не потрапили. Відповідні ролики з'явилися в одному з харківських Telegram-каналів.

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"Нас 12 осіб, українців. Нас намагаються вигнати з аеропорту, не пускають на рейс, який обіцяли", – розповів один із чоловіків. На відео видно, що серед мандрівників є дитина.

Через коронавірус українці застрягли в Єгипті Колаж

"І нас набагато більше тут, в Хургаді, в Шарм ель Шейху. Ми всі звернулися в посольство з проханням про евакуацію (були складені списки), прибув рейс, який надавався для евакуації українців, з одного готелю, але нас на нього не впустили. ми не можемо повернутися на батьківщину", – сказано в повідомленні.

"Чим ми гірші за ті, хто прилетів із туром. Сподіваюся, це дійде до посла і до ОП", – додали вони.

Скріншот повідомлення на Telegram-каналі "ХС | Харьков"

Зазначимо, всього в Україні (на 19 березня) зафіксовано вже 18 випадків інфікування коронавірусом, два з яких – летальні.

Карта поширення COVID-19:

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що незабаром у нашій країні буде необхідний запас тестів для проведення діагностики коронавірусу у мільйони людей.

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