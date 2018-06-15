У Таїланді переселять мавп на безлюдному острові

У Таїланді, на острові Пхукет почнуть переселяти мавп на безлюдному острові.

Тварин відловлять в туристичних зонах, стерилізують і відправлять в дику природу, пише Майстер Тура .

Програму по переселенню довгохвостих макак почали планувати минулої осені.

Мавпи зазвичай дуже докучають туристам: рвуть на них одяг, крадуть особисті речі і вимагають їжу. Вчені вважають, що їх характер псується через проживання поруч з людьми.

Новим будинком для макак стануть п'ять незаселених островів, які знаходяться недалеко від Пхукета. На островах заборонено щось будувати, тому туристи будуть там нечасто.

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