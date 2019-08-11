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У США стюардеса напилася під час рейсу і втратила роботу

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Єдина стюардеса літака авіакомпанії Air Wisconsin напилася під час польоту і не змогла обслуговувати пасажирів.

49-річна Джуліанна Марч працювала на рейсі Чикаго - Саут-Бенд. Про це повідомляє Daily Mail.

У США стюардеса напилася під час рейсу і втратила роботу
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За словами одного з пасажирів, коли туристи піднялися на борт, бортпровідниця навіть не подивилася на них. Потім вона зробила оголошення про правила безпеки, а після, хитаючись, пройшла до свого місця по проходу і звалилася на нього.

У США стюардеса напилася під час рейсу і втратила роботу

Інший пасажир розповів, що стюардеса не реагувала на виклики пасажирів під час польоту. Коли літак приземлився і на борт піднялися офіцери поліції, Марч почала плакати, оскільки їй здавалося, що вона все ще перебуває в Чикаго.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Британії затримали рейс авіакомпанії Ryanair через те, що стюардеси не могли порахувати число пасажирів на борту. Казус стався в літаку, який повинен був вилітати з Лондона до Белфаста.

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Місце
США
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