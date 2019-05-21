У Римі запустили оригінальний стартап для туристів: у чому суть

У Римі вирішили полегшити життя туристам та запустили датський стартап LuggageHero, який дозволяє залишити багаж у партнерських магазинах та барах.

За даними 34travel, тепер мандрівники, які транзитом відвідали місто, можуть скористатися відповідною послугою, щоб насолоджуватися прогулянкою з вільними руками.

LuggageHero передбачає, що туристи можуть зайти на сайт, знайти об'єкт і забронювати місце для багажу. Під час поїздки в домовлений час можна здати сумки і відправитися у своїх справах.

LuggageHero скріншот

Туризм у Римі pixabay.com

Валізи будуть захищені від несанкціонованого доступу спеціальною печаткою, а власник отримає страховку до 2500 євро.

Поки що в Римі відкрито 20 таких точок, проте з часом їх кількість зростатиме. Заклади розташовуються біля ключових туристичних визначних пам'яток або поруч із великими транспортними розв'язками.

Такий стартап працює в Копенгагені, Нью-Йорку, Бостоні, Чикаго, Лондоні, Мадриді, Барселоні, Лісабоні, Монреалі, Ніцці та Брюсселі.

Рим pixabay.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Великобританія скасувала міграційні паперові карти для іноземних туристів, які раніше потрібно було заповнювати при в'їзді. Тепер у країні перейдуть на електронні декларації, щоб позбутися непотрібної макулатури.

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