У Лондоні трапилася НП з найбільшим літаком у світі: приголомшливе відео

У мережі з'явилося відео посадки двоповерхового та найбільшого пасажирського літака у світі під час шторму.

Через сильний вітер судно спершу "підвисло" в повітрі, а потім акуратно приземлилося. Відео опубліковано в Youtube.

Скриншот з відео

Airbus A380 авіакомпанії Etihad прилетів у аеропорт Гітроу, проте через шторм "Денніс", літак не зміг приземлитися стандартним способом, а вітер викотив лайнер за межі злітно-посадкової смуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Шані Перальта назвала їжу, яку не варто вживати на борту літака.

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