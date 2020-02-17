У Лондоні трапилася НП з найбільшим літаком у світі: приголомшливе відео

У мережі з'явилося відео посадки двоповерхового та найбільшого пасажирського літака у світі під час шторму.
Через сильний вітер судно спершу "підвисло" в повітрі, а потім акуратно приземлилося. Відео опубліковано в Youtube.
Скриншот з відео
Airbus A380 авіакомпанії Etihad прилетів у аеропорт Гітроу, проте через шторм "Денніс", літак не зміг приземлитися стандартним способом, а вітер викотив лайнер за межі злітно-посадкової смуги.
Диво, що літаку не відірвало крила! 😲 #Обозреватель #Obozrevatel #Instalove #likers #followers #bestvacations #photooftheday #bestoftheday #webstagram #tagstsgram #picoftheday #shock #amazing #danger #storm #Europe #weather #airplane #plane #airport #video #видео #Ciara
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Шані Перальта назвала їжу, яку не варто вживати на борту літака.
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