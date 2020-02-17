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17 лютого • оновлено в 14:47
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У Лондоні трапилася НП з найбільшим літаком у світі: приголомшливе відео

5.9т
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У мережі з'явилося відео посадки двоповерхового та найбільшого пасажирського літака у світі під час шторму.

Через сильний вітер судно спершу "підвисло" в повітрі, а потім акуратно приземлилося. Відео опубліковано в Youtube.

У Лондоні трапилася НП з найбільшим літаком у світі: приголомшливе відео

Скриншот з відео

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Що робити пасажирам літака в разі шторму: названий порядок дій

Airbus A380 авіакомпанії Etihad прилетів у аеропорт Гітроу, проте через шторм "Денніс", літак не зміг приземлитися стандартним способом, а вітер викотив лайнер за межі злітно-посадкової смуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Шані Перальта назвала їжу, яку не варто вживати на борту літака.

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Автор
Марія Дідик
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