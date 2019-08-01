У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

У мережі показали нові фото з анексованого Росією півострова Крим. На знімках можна помітити, що на пляжах у Щолкіному практично немає людей, а в морі, недалеко від берега, "плавають" тисячі мертвих медуз.

Так, блогер "RoksolanaToday&Крим" в своєму Twitter продемонстрував фото з різних пляжів колись популярного курортного селища.

twitter.com/krimrt

"Море мертвих медуз і нікого... Щось в Азовському морі неправильно, таки угроблять нам екологію скріпою своєю у вигляді моста", – написав блогер.

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

Блогер зазначив, що нічне життя в курортній Євпаторії також переживає не найкращий час.

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

twitter.com/krimrt

Еще Мысовое

Татарка

Медузы к берегу прям как монстры какие -плывут и плывут...

вчера pic.twitter.com/78wfkGqGQ8 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 1, 2019

Щелкино

Море мертвых медуз и никого...

что то в Азовском море неправильно

таки угробят нам экологию скрепой своей в виде моста pic.twitter.com/rr8Lyw39PQ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 1, 2019

А вот Татарка глазами неплохого фотографа-рай!

и маленькая милая медузка....быть и производить впечатление-разные вещи...да-народу масса,в отличии от медуз...🤣 pic.twitter.com/ScKrXQE00C — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 1, 2019

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі показали нові фото з анексованого Росією півострова Крим. Замість туристів на пляжах видніються величезні купи сміття. При цьому місцеві жителі пишуть у коментарях, що "раніше чисто було".

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