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У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

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У мережі показали нові фото з анексованого Росією півострова Крим. На знімках можна помітити, що на пляжах у Щолкіному практично немає людей, а в морі, недалеко від берега, "плавають" тисячі мертвих медуз.

Так, блогер "RoksolanaToday&Крим" в своєму Twitter продемонстрував фото з різних пляжів колись популярного курортного селища.

У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

twitter.com/krimrt

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"Море мертвих медуз і нікого... Щось в Азовському морі неправильно, таки угроблять нам екологію скріпою своєю у вигляді моста", – написав блогер.

У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

twitter.com/krimrt

У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

twitter.com/krimrt

У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

twitter.com/krimrt

У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

twitter.com/krimrt

У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

twitter.com/krimrt

У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

twitter.com/krimrt

У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

twitter.com/krimrt

У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

twitter.com/krimrt

У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

twitter.com/krimrt

У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

twitter.com/krimrt

У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

twitter.com/krimrt

Блогер зазначив, що нічне життя в курортній Євпаторії також переживає не найкращий час.

У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

twitter.com/krimrt

У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

twitter.com/krimrt

У Криму показали тисячі мертвих медуз і спорожнілі пляжі: фото

twitter.com/krimrt

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі показали нові фото з анексованого Росією півострова Крим. Замість туристів на пляжах видніються величезні купи сміття. При цьому місцеві жителі пишуть у коментарях, що "раніше чисто було".

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кому интересно как проходит процесс отупления скачущей биомассы ---------------------------------------- http://kherson-news.info/main-news/barhatnyi-sezon-omrachilsia-massovymi-trypami-medyz-i-nepriiatnymi-zapahami/
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Увидеть мост и умереть)))
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CARGO 100
CARGO 100
И Крымского моста ваще нет ...
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