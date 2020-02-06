У Криму хвиля шторму потопила двох туристів

У Ялті (тимчасово окупований Крим) трапилася смертельна пригода з туристами. У районі пляжу "Ластівчине гніздо" хвиля змила в море дівчину і чоловіка, які стояли на причалі. Обидва загинули.

Як повідомляється на сайті "Міністерства надзвичайних ситуацій Республіки Крим", інцидент трапився вдень 5 лютого. Про нього очевидці повідомили рятувальникам (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

До місця виїхала чергова зміна Ялтинського аварійно-рятувального загону "Крим-Спас" у складі п'яти осіб і однієї одиниці техніки спільно із працівниками "міністерства надзвичайних ситуацій" по Криму.

В Ялті хвиля втопила двох осіб Сайт окупаційного "міністерства надзвичайних ситуацій" у Криму

В Ялті хвиля втопила двох осіб Сайт окупаційного "міністерства надзвичайних ситуацій" у Криму

Крім того, до пошукових робіт також були долучені водолази-рятувальники, задіяні риболовецькі судна, що перебували в акваторії та мають дозвіл на вихід у море за такого хвилювання. Також в аеропорту "Сімферополь" до вильоту був підготовлений вертоліт МНС Росії.

Однак водолази виявили чоловіка і дівчину мертвими. Їхні тіла були підняті на борт судна, що проходило повз. На момент події хвилювання моря становило близько 4 балів. До того ж температура води була досить низька.

В Ялті хвиля втопила двох осіб Сайт окупаційного "міністерства надзвичайних ситуацій" у Криму

В Ялті хвиля втопила двох осіб Сайт окупаційного "міністерства надзвичайних ситуацій" у Криму

В Ялті хвиля втопила двох осіб Сайт окупаційного "міністерства надзвичайних ситуацій" у Криму

Також на Telegram-каналі "Вести FM" з'явилося відео, на якому ще одна людина ледь не стала жертвою стихії. Чоловік ходив набережною Ялти, коли його облило величезною хвилею. Він встиг відскочити в останню мить.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня в окупованому РФ Криму двоє російських десантників загинули під час виконання планових навчально-тренувальних стрибків з парашутом на полігоні. Військові впали на воду і не змогли вчасно звільнитися від підвісної системи парашута.

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