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7 лютого • оновлено в 09:40
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У Криму хвиля шторму потопила двох туристів

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У Ялті (тимчасово окупований Крим) трапилася смертельна пригода з туристами. У районі пляжу "Ластівчине гніздо" хвиля змила в море дівчину і чоловіка, які стояли на причалі. Обидва загинули.

Як повідомляється на сайті "Міністерства надзвичайних ситуацій Республіки Крим", інцидент трапився вдень 5 лютого. Про нього очевидці повідомили рятувальникам (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

До місця виїхала чергова зміна Ялтинського аварійно-рятувального загону "Крим-Спас" у складі п'яти осіб і однієї одиниці техніки спільно із працівниками "міністерства надзвичайних ситуацій" по Криму.

В Ялті хвиля втопила двох осіб

В Ялті хвиля втопила двох осіб

Сайт окупаційного "міністерства надзвичайних ситуацій" у Криму

В Ялті хвиля втопила двох осіб

В Ялті хвиля втопила двох осіб

Сайт окупаційного "міністерства надзвичайних ситуацій" у Криму

Крім того, до пошукових робіт також були долучені водолази-рятувальники, задіяні риболовецькі судна, що перебували в акваторії та мають дозвіл на вихід у море за такого хвилювання. Також в аеропорту "Сімферополь" до вильоту був підготовлений вертоліт МНС Росії.

Однак водолази виявили чоловіка і дівчину мертвими. Їхні тіла були підняті на борт судна, що проходило повз. На момент події хвилювання моря становило близько 4 балів. До того ж температура води була досить низька.

В Ялті хвиля втопила двох осіб

В Ялті хвиля втопила двох осіб

Сайт окупаційного "міністерства надзвичайних ситуацій" у Криму

В Ялті хвиля втопила двох осіб

В Ялті хвиля втопила двох осіб

Сайт окупаційного "міністерства надзвичайних ситуацій" у Криму

В Ялті хвиля втопила двох осіб

В Ялті хвиля втопила двох осіб

Сайт окупаційного "міністерства надзвичайних ситуацій" у Криму

Також на Telegram-каналі "Вести FM" з'явилося відео, на якому ще одна людина ледь не стала жертвою стихії. Чоловік ходив набережною Ялти, коли його облило величезною хвилею. Він встиг відскочити в останню мить.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня в окупованому РФ Криму двоє російських десантників загинули під час виконання планових навчально-тренувальних стрибків з парашутом на полігоні. Військові впали на воду і не змогли вчасно звільнитися від підвісної системи парашута.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Ялта
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
А придупредительные таблички и ограждения слабо было выставить и не подпускать людей к пирсам во время шторма. Каждый год одно и тоже.
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Лапоть Чубатый, Бляди какие таблички мозги включать нужно
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
в российском крыму?
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Виня Ксения
Виня Ксения
Внаукраине Потриот, в их смерти виновна рассея, как оккупант. А Крым украинский.
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Внаукраине Потриот, Росияне придури видно и слішно туда им и дорога в ад.
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