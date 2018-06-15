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У Китаї з неба падали восьминоги і морські зірки. Фотофакт

1.2тЧитати новину російською

У Китаї під час урагану разом з краплями дощу з неба сипалися дрібні восьминоги, морські зірки і креветки.

Інцидент стався 13 червня, повідомляє Укрінформ на сторінці в Facebook.

"У китайському Циндао пройшла злива, упродовж якої з неба падали морські жителі", - йдеться у підписі під фото.

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facebook.com/Ukrinform

facebook.com/Ukrinform

facebook.com/Ukrinform

facebook.com/Ukrinform

Відзначимо, що місто Циндао розташоване на півдні Шаньдунського півострова на березі Жовтого моря. Клімат в Циндао вологий, мусонний. Влітку тут душно і часто йдуть дощі. Середня температура серпня - 25,3 ° C. Найприємніша пора року - осінь і весна.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 14 травня на Київ обрушився атмосферний фронт зі зливами, грозами та поривами вітру.

Місце
КитайЦиндао
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