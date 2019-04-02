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У Єгипті знайшли саркофаг з найдавнішою мумією

1.6тЧитати матеріал російською

Археологічна місія Міністерства старожитностей виявила на півночі Єгипту саркофаг з мумією.

За даними прес-служби відомства в Facebook, останки знаходяться в дуже поганому стані, так як їм може бути не менше чотирьох тисяч років.

Саркофаг за розмірами був близько двох метрів у довжину і 60 см у ширину. Також на місці розкопок було знайдено амфори, статуетки та золоті медальйони. Все це відправили в музей міста Кафр-еш-Шейх, де буде проведено реставрацію.

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У Єгипті знайшли саркофаг з найдавнішою мумією

Крім того, археологи виявили ще дві мумії, які зберігалися в саркофазі з вапняку. Місія знайшла частину стародавнього цвинтаря Кесна, що відноситься до епохи Стародавнього Єгипту. Ним користувалися аж до ери Птолемеїв. Поховання орієнтовані з заходу на схід.

У Єгипті знайшли саркофаг з найдавнішою мумією
У Єгипті знайшли саркофаг з найдавнішою мумією
У Єгипті знайшли саркофаг з найдавнішою мумією
У Єгипті знайшли саркофаг з найдавнішою мумією

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше археологи знайшли в Подільському районі Києва цілу вулицю XVII-XVIII століть.

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Місце
Єгипет
Теги
подорожітуризм
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