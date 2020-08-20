У Єгипті вирішили не пускати туристів без тесту на COVID-19.

Єгипет з 1 вересня не буде пускати туристів без негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр Мустафа Мадбулі, передає CNN. Таке рішення було прийнято через зростання числа випадків інфікування в деяких країнах.

"Ми прагнемо забезпечити здоров'я тих, хто приїжджає в країну, і єгипетських громадян, тому ми погодилися з тим, що будь-який турист, який прибув в країну, повинен пройти тестування", – сказав Мадбулі.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Туреччина побила антирекорд по захворюваності коронавірусом.

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