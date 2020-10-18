У Чехії відкрили готель для хворих на COVID-19

У столиці Чехії Празі відкрили перший, чотиризірковий готель, який прийматиме тільки хворих на коронавірусну інфекцію.

Заклад розташований в центрі міста й належить мережі Czech Inn Hotels, повідомляє Novinky. Зазначається, що поселитися в ньому можуть люди, які у подорожі дізналися, що хворі, а також інфіковані мешканці столиці, які бояться заразити рідних, перебуваючи вдома.

Так, для заселення у цей готель постояльці мають пред’явити довідку про позитивний тест на COVID-19. Тоді як зняти номер, маючи лише підозру на хворобу, не підтверджену аналізом, неможливо.

"Готелі зараз порожні, а багатьом людям немає куди податися у своїй ситуації, тому ми вирішили зробити щось корисне", – пояснила представниця компанії, додавши, що перші дні роботи у новому режимі вже підтвердили великий попит на таку послугу.

За її словами, обслуговування клієнтів у готелі для хворих на коронавірус організовано повністю безконтактно. У самому приміщенні спілкування з адміністратором відбувається через спеціальний монітор, а ключі постояльцям залишають у дверях кімнат.

Так само дистанційно можна замовити їжу на кухні, як і страви чи ліки через службу доставки.

Водночас, відповідно до правил готелю, гостям не можна перебувати за межами свого номеру – за винятком, коли потрібно вийти до лікаря або забрати доставку.

Персонал, який забезпечує прибирання та роботу кухні в закладі, працює у захисних костюмах. Після виїзду постояльців кімнати залишатимуть порожніми на день, а потім ретельно їх дезінфікуватимуть. Тоді як у спільних приміщеннях дезінфекцію проводять щоденно.

Видання підкреслює, що за даними Асоціації готелів та ресторанів Чехії, нині приблизно половина готелів Праги опинилася під загрозою закриття через наслідки пандемії, а в регіонах таких – до 30%. З березня у країні припинили роботу вже майже 10% готелів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня у Празі пройшла масова акція проти обмежувальних заходів щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції в Чехії. Сотні футбольних і хокейних уболівальників, які вийшли на протест, вступили в зіткнення із правоохоронцями, а ті застосували водомети і затримали 16 осіб.