У Британії трапився казус із літаком через стюардес

У Британії затримали рейс авіакомпанії Ryanair через те, що стюардеси не могли порахувати пасажирів на борту. Казус стався в літаку, який повинен був вилітати з Лондона до Белфаста.

Спершу співробітники Ryanair тричі перевірили посадкові талони пасажирів, а потім почали перекличку за іменами, щоб зрозуміти, хто був у літаку. Про це повідомляє Independent.

Ryanair iev.aero

"Складалося відчуття, що в літаку є люди, яких там бути не повинно. Стюардеси продовжували говорити нам, що згідно із законом не можуть злетіти, поки не з'ясують точне число пасажирів. Вони постійно виходили і знову заходили в літак", — розповів один із очевидців.

У результаті виліт лайнера затримався на дві години, а представники авіакомпанії вибачилися за незручності.

Як раніше писав OBOZREVATEL, пасажир Ryanair влаштував скандал на борту літака після того як з'ясувалося, що авіалайнер приземлився в італійському місті Барі замість Кальярі, куди повинен був прилетіти італієць.

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