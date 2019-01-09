Туристка з Росії загадково померла в Таїланді

Туристка з Росії загинула за невідомих обставин у власному номері готелю на острові Пхукет (Таїланд).

Про це розповів майор поліції Майю Нівех Санкай, уточнивши, що жінка приїхала на курорт Карон із дочкою і братом, передає Phuket News.

"Я перевірив номер готелю і не знайшов ліків, що відпускаються за рецептом, для лікування будь-яких захворювань. Також на її тілі не було подряпин і ознак насильства", — розповів поліцейський.

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Phuket News

Уточнюється, що труп 31-річної туристки відправили до лікарні, оскільки причина смерті не визначена. На тілі жінки не було слідів насильства або боротьби. Правоохоронці чекають на результати медичної експертизи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Камбоджі за загадкових обставин загинули двоє російських туристів: чоловік і жінка - уродженці Санкт-Петербурга.