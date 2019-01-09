Ми на Facebook
МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Туристка з Росії загадково померла в Таїланді

1.9тЧитати матеріал російською

Туристка з Росії загинула за невідомих обставин у власному номері готелю на острові Пхукет (Таїланд).

Про це розповів майор поліції Майю Нівех Санкай, уточнивши, що жінка приїхала на курорт Карон із дочкою і братом, передає Phuket News.

"Я перевірив номер готелю і не знайшов ліків, що відпускаються за рецептом, для лікування будь-яких захворювань. Також на її тілі не було подряпин і ознак насильства", — розповів поліцейський.

Новини
Названі країни з найбільш зручним для подорожей громадянством
Туристка з Росії загадково померла в Таїланді

Phuket News

Уточнюється, що труп 31-річної туристки відправили до лікарні, оскільки причина смерті не визначена. На тілі жінки не було слідів насильства або боротьби. Правоохоронці чекають на результати медичної експертизи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Камбоджі за загадкових обставин загинули двоє російських туристів: чоловік і жінка - уродженці Санкт-Петербурга.

Місце
Таїланд
Тег
подорожі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Как весело сегодня - кацапобыдло окочурилось!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги