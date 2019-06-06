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Туристи на тропічному курорті померли загадковою смертю: що сталося

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Подружжя Девід та Мішель Пол з Техасу померли від загадкової хвороби під час відпустки на Фіджі. Пара захворіла в перші дні перебування на тропічному острові.

Вони повідомили свої сім'ї про погіршення стану здоров'я за день до від'їзду, і незабаром Мішель померла. Про це повідомляє ABC News.

Девід і Мішель Пол

Девід і Мішель Пол

facebook.com/david.paul.1481

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Девіда повинні були перевезти в Австралію для подальшого обстеження і лікування, проте він помер незадовго до цього. Представник Державного департаменту США підтвердив загибель туристів.

Девід і Мішель

Девід і Мішель

facebook.com/david.paul.1481

Родичі пари вважають, що вони могли підхопити смертельний вірус, оскільки уряд Фіджі попереджав туристів про спалахи інфекційного захворювання.

Туристи на тропічному курорті померли загадковою смертю: що сталося

facebook.com/david.paul.1481

Туристи на тропічному курорті померли загадковою смертю: що сталося

facebook.com/david.paul.1481

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Росії туристична група з дев'яти осіб потрапила під лавину на Південно-Чуйському гірському хребті в Республіці Алтай. В результаті НП загинуло 7 осіб, двом вдалося вижити.

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подорожітуризм
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