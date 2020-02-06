Ефективно, але незаконно: турист знайшов спосіб отримати безкоштовний номер в готелі

Мандрівний по країні американець Райан Сентелль Стейт зізнався, що навмисно випускав хом'яків і мишей в готельних приміщеннях і скаржився на них персоналу, щоб проживати за рахунок закладу.

Як повідомляє Fox News, чоловік, зокрема, посилався на залишені тваринами фекалії. Зазначається, що він вдавався до такого незвичайного способу як мінімум тричі, проте не виключено, що він також користувався ним й в інших готелях.

Райан Сентелль Стейт Фото: foxnews.com

Новини Названі дратівливі звички туристів

Аферистові пред'явлено звинувачення в адміністративному правопорушенні та крадіжці. Крім того, стверджується, що після нього кілька готельних номерів були пошкоджені.

Фото: foxnews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали речі, які відвідувачі найчастіше крадуть з готелів. Вони зазначили, що деякі забирають навіть туалетний папір.

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