Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:40
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Ефективно, але незаконно: турист знайшов спосіб отримати безкоштовний номер в готелі

1.4т
Читати матеріал російською

Мандрівний по країні американець Райан Сентелль Стейт зізнався, що навмисно випускав хом'яків і мишей в готельних приміщеннях і скаржився на них персоналу, щоб проживати за рахунок закладу.

Як повідомляє Fox News, чоловік, зокрема, посилався на залишені тваринами фекалії. Зазначається, що він вдавався до такого незвичайного способу як мінімум тричі, проте не виключено, що він також користувався ним й в інших готелях.

Ефективно, але незаконно: турист знайшов спосіб отримати безкоштовний номер в готелі
Райан Сентелль Стейт

Райан Сентелль Стейт

Фото: foxnews.com

Новини
Названі дратівливі звички туристів

Аферистові пред'явлено звинувачення в адміністративному правопорушенні та крадіжці. Крім того, стверджується, що після нього кілька готельних номерів були пошкоджені.

Ефективно, але незаконно: турист знайшов спосіб отримати безкоштовний номер в готелі

Фото: foxnews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали речі, які відвідувачі найчастіше крадуть з готелів. Вони зазначили, що деякі забирають навіть туалетний папір.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Крістіна Долматова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Мапа Подорожей

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги