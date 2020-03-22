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22 березня • оновлено в 10:16
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Туреччина пожаліла українських туристів, які застрягли через карантин: що їх чекає

1.1т
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Туреччина не буде застосовувати санкцій до громадян України, які через припинення авіасполучення порушили термін перебування на території країни.

Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга, пише Укрінформ.

Туреччина пожаліла українських туристів, які застрягли через карантин: що їх чекає

pexels.com

"Від міністерства закордонних справ Туреччини отримано ноту про незастосування штрафів за порушення строків перебування у країні для українських громадян", - заявив він.

Ця нота також стосується громадян інших країн, які перебувають на території Туреччини.

"Ми вже відправили перелік осіб, маємо чотири кейси громадян України, стосовно яких ми підтверджуємо, що у зв’язку із форс-мажорними обставинами вони не змогли вчасно залишити територію Туреччини. І в контексті цієї ноти сподіваємося, що питання буде позитивно вирішене, ми в цьому абсолютно переконані. Турецька держава ставиться з розумінням та йде назустріч", - підкреслив Сибіга.
Туреччина пожаліла українських туристів, які застрягли через карантин: що їх чекає

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, на період боротьби з поширенням коронавірусу турецькі готелі закликали відмовитися від популярної системи харчування "шведський стіл".

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Автор
Марія Дідик
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