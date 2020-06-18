Туреччина готова приймати українців без самоізоляції: названо дату

Туреччина готова з 1 липня приймати українських туристів без проходження самоізоляції та тестування на COVID-19.

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Про це заявив турецький посол в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере під час зустрічі з українським міністром інфраструктури Владиславом Криклієм 18 червня у Києві, повідомляється на сайті відомства. Дипломат уточнив, що все це відбуватиметься за умови дотримання норм безпеки авіаперевізниками.

"Надзвичайний і повноважний посол Ягмур Ахмет Гюльдере зазначив, що турецька сторона готова приймати українських туристів, починаючи з 1 липня цього року, без проходження самоізоляції і тестування з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками", – йдеться в повідомленні.

Криклій зазначив, що низка авіакомпаній вже заявила про готовність запустити регулярні пасажирські рейси до Туреччини з початку липня.

Зокрема, йдеться про Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines та Windrose.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авіакомпанія-лоукостер Wizz Air з 17 червня відновила роботу своєї бази в аеропорту "Київ" ( "Жуляни") і перельоти з України до Угорщини, Німеччини, Данії, Естонії, Греції і Великої Британії.

Нагадаємо, що з 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення.

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