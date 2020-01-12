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12 січня • оновлено в 15:49
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Сюди їхати не варто! Названо місто з найбруднішим повітрям у світі

2.4т
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Названо місто з найбруднішим повітрям у світі. Ним стала столиця Боснії і Герцеговини Сараєво.

У Сараєво був зафіксований небезпечний для людського здоров'я індекс якості повітря - 236, пише "Говорить Москва".

Сараєво

Сараєво

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Місцева влада ввела в місті особливий режим, порекомендувавши населенню закритися в будинках і не виходити. Крім того, городянам порадили носити спеціальні маски.

Другий рядок рейтингу міст із найбруднішим повітрям займає столиця Бангладеш Дакка.

Дакка

Дакка

Як раніше писав OBOZREVATEL, міжнародні експерти організації International SOS склали "Карту туристичних ризиків", на якій позначені найнебезпечніші для відпочинку країни в 2020 році.

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Автор
Марія Дідик
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