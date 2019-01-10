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Стало відомо, куди зник Алан Бадоєв в день народження

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10 січня відомий режисер Алан Бадоєв святкує своє 38-річчя в Мексиці, а відпустку проведе в джунглях Коста-Ріки.

Дотримуючись багаторічної традиції, на початку січня Алан Бадоєв бере тайм-аут. На місяць-півтора режисер вирушає "в тиху гавань" перед насиченим роком, поєднуючи святкування дня народження з відпусткою в колі близьких друзів, передає його прес-служба.

Стало відомо, куди зник Алан Бадоєв в день народження
Стало відомо, куди зник Алан Бадоєв в день народження

"І де я? Звичайно ж, відлітаю. Куди? В Мексику! Кожен свій новий рік я намагаюся почати з подорожі і вибираю для цього місця, в яких ще не був. Адже це так важливо, бути у владі пригод і відчувати себе Колумбом, як мінімум (посміхається). Для мене пригода – це те, без чого неможливе життя. Я шалено люблю подорожувати і шалено люблю бачити нових людей, знайомитися з ними. Мені здається, це найприємніше, що може собі дозволити людина ", — коментує Бадоєв .

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Стало відомо, куди зник Алан Бадоєв в день народження
Стало відомо, куди зник Алан Бадоєв в день народження

10 січня свій персональний Новий рік іменинник зустрічає в святині цивілізації майя – на острові Юкатан.

У Канкуні режисер пробуде близько двох тижнів, після чого відправиться в Гуанакасте (Коста-Ріка) – тропічний рай з незайманою береговою лінією, гірськими хребтами і порослими зеленню вулканами.

Напередодні поїздки Бадоєв відвідав своїх дітей в Італії, де і зустрів новорічні свята.

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