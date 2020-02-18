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18 лютого • оновлено в 18:13
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Стало відомо, де готують їжу для пасажирів літаків

2.3т
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Їжа для авіапасажирів готується заздалегідь кейтеринговими компаніями і відразу ж поміщається в герметичну упаковку. У літаку її тільки розігрівають.

Після приготування страви надходять на конвеєрну лінію, їх фасують по відповідним контейнерам і складають на підноси, які упаковують в візки, пише Аvianews.

Стало відомо, де готують їжу для пасажирів літаків

Пікабіа

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Щоб їжа не зіпсувалася візки охолоджуються. Продукти розігрівають вже безпосередньо на борту в спеціальних печах. Взимку стандартне меню включає більше м'ясних страв, а в весняно-літній період зазвичай подають рибу, овочі і фрукти.

Стало відомо, де готують їжу для пасажирів літаків

biletik.aero

Для пасажирів першого і бізнес-класів на борту деяких авіаліній може бути обладнана повноцінна кухня, де шеф-кухар готує на замовлення. При польотах рейсами бюджетних авіакомпаній безкоштовне харчування в літаку може обмежитися снеками та напоями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Шані Перальта назвала їжу, яку не варто вживати на борту літака.

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Автор
Марія Дідик
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