Стало відомо, де готують їжу для пасажирів літаків

Їжа для авіапасажирів готується заздалегідь кейтеринговими компаніями і відразу ж поміщається в герметичну упаковку. У літаку її тільки розігрівають.

Після приготування страви надходять на конвеєрну лінію, їх фасують по відповідним контейнерам і складають на підноси, які упаковують в візки, пише Аvianews.

Пікабіа

Щоб їжа не зіпсувалася візки охолоджуються. Продукти розігрівають вже безпосередньо на борту в спеціальних печах. Взимку стандартне меню включає більше м'ясних страв, а в весняно-літній період зазвичай подають рибу, овочі і фрукти.

biletik.aero

Для пасажирів першого і бізнес-класів на борту деяких авіаліній може бути обладнана повноцінна кухня, де шеф-кухар готує на замовлення. При польотах рейсами бюджетних авіакомпаній безкоштовне харчування в літаку може обмежитися снеками та напоями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Шані Перальта назвала їжу, яку не варто вживати на борту літака.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!