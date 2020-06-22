SkyUp планує відновити міжнародні рейси: що відомо

Українська авіакомпанія SkyUp з 1 липня планує відновити авіарейси в Грузію й Албанію. А з 15 липня – в інші країни, передбачені розкладом ще до введення карантину.

Про це повідомляє пресслужба SkyUp. За словами інсайдерів, в авіакомпанії радять пасажирам до придбання квитка ознайомитися з правилами в'їзду в країну призначення і переконатися, що вони мають право на в'їзд, а також – ознайомитися з правилами повернення в Україну.

джерело – itc.ua

"Якщо пасажир придбає квиток в країну, правила в'їзду в яку не може виконати, повернення коштів за невикористаний квиток буде здійснюватися згідно з тарифом, але може тривати до пів року", – зазначили в SkyUp.

Авіакомпанія також повідомила, що з березня 2020 отримала близько 286 тисяч звернень про компенсацію за квитки, не використані через заборону польотів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Пасажирам вже заплатили понад 13 тисяч євро і 1,9 млн грн відшкодувань.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що з 21 червня Ryanair і Swiss відновили регулярні польоти в Україну після тримісячної перерви через пандемію коронавірусу.

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