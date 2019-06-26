SkyUp офіційно відмовився літати з Полтави: що трапилося

Український лоукостер SkyUp припинив польоти з Полтави через поганий стан злітно-посадкової смуги і погану динаміку завантаження на перших рейсах.

У прес-службі перевізника уточнили, що неякісне покриття смуги негативно впливає на роботу літаків, передає avianews.

"Після перших рейсів із Полтави техніки компанії виявили, що покриття смуги негативно впливає на роботу літаків. У квітні SkyUp створила інспекційну комісію, щоб оцінити її стан. Виявилося, що він не відповідає вимогам для експлуатації суден, які використовує SkyUp", – повідомили в авіакомпанії.

SkyUp Airlines Irecommend

Уточнюється, що компанія після перевірки направила офіційного листа керівництву аеропорту, в якому повідомила про припинення рейсів із Полтави. Так у SkyUp відреагували на звинувачення директора аеропорту Володимира Окари про проблеми перевізника з ліцензією.

"SkyUp може відновити польоти до аеропорту Полтави тільки після якісного ремонту покриття та проведення повторної інспекційної комісії, яка дасть висновок, що польоти на Boeing 737-700 або Boeing 737-800 можливі без шкоди для літаків. Однак зараз SkyUp не отримав висновки з Полтави щодо виправлення зауважень комісії", – наголосили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Баришівський суд Київської області призупинив дію ліцензії SkyUp Airlines. Мміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що це було неправомірно через відсутність компетенеції.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися з ситуацією. Він звернувся до Міністерства юстиції з проханням підготувати щодо всіх подібних випадків персонального листа на його ім'я для всіх органів судової влади, причетних до таких ситуацій.

Пізніше жителька міста Баришівка, яка була вказана як позивач, заявила, що не має до SkyUp жодного відношення.

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