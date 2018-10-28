Ryanair запустив рейси з Києва в п'ять нових країн: подробиці

У неділю, 28 жовтня, ірландський лоукостер Ryanair почне виконувати перельоти з Києва (аеропорт "Бориспіль") відразу в 6 європейських міст, розташованих в 5 країнах - Вільнюс, Варшаву, Бидгощ, Барселону, Братиславу і Лондон.

Першими відправляться в подорож пасажири компанії до Вільнюса - виліт з Києва запланований на 13:30. Згідно з розкладом, рейси будуть здійснюватися по понеділках, п'ятницях і неділях, повідомляє сайт ЦТС.

Потім на 16:00 заплановано відправлення з "Борисполя" рейсу "Київ-Варшава". Вильоти на Варшаву будуть здійснюватися чотири рази на тиждень - у понеділок, середу, п'ятницю, неділю.

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В Бидгощ пасажири з "Борисполя" повинні вилетіти о 20:10. Рейси "Київ-Бидгощ" заплановані на середу та неділю.

О 21:05 стартує рейс в Барселону. Перельоти в Барселону з Києва заплановані по понеділках, середах, п'ятницях, і, відповідно, неділях. Вильоти ірландського перевізника в Братиславу проводитимуться тричі на тиждень - по понеділках, п'ятницях і неділях о 21:15.

І, нарешті, завершальним рейсом Ryanair з Києва сьогодні стане переліт до Лондона, куди літак лоукостера вилетить о 21:55. Літати в столицю Великобританії, скориставшись послугами Ryanair, відповідно до системи бронювання компанії, можна буде п'ять разів на тиждень - у понеділок, середу, четвер, суботу та неділю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Ryanair офіційно запустився 3 вересня 2018 року. Лоукостер почав свою діяльність стартом нового рейсу з Києва до Берліна (аеропорт "Шонефельд").