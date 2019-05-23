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Розкрито небезпеку підзарядки телефону в аеропорту

2.1тЧитати матеріал російською

Використання USB-портів для зарядки мобільних пристроїв в аеропорту може бути небезпечним.

Так, про це мандрівників попереджає Forbes. За даними джерела, зловмисники модифікують ці порти, внаслідок чого на мобільний пристрій встановлюється шкідливе програмне забезпечення (ПЗ). Воно може "вкрасти" дані про власника, включаючи інформацію про його банківський обліковий запис.

"Припустимо, я поганий хлопець. Я приходжу в аеропорт. Я не збираюся розбирати всю зарядну станцію, але я можу просто вставити туди свій кабель. Ви бачите зарядний кабель Apple і, ймовірно, підключаєтеся до нього. Однак всередині нього вбудований спеціальний чіп, який занесе вам шкідливе ПЗ. Отже, ви заряджаєте свій телефон, а я володію вашими даними", — пояснив віце-президент X-Force Threat Intelligence в IBM Security Калеб Барлоу.

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Розкрито небезпеку підзарядки телефону в аеропорту

Фото: pixabay.com

Також експерт порекомендував заряджати телефон своїм звичайним кабелем, підключаючись при цьому до розетки, або користуватися портативним акумулятором.

Раніше OBOZREVATEL назвав топ-10 найнебезпечніших аеропортів світу. У деяких з них траплялися справжні трагедії, які коштували життя багатьом пасажирам.

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