Російські туристи масово відмовляються від Грузії: що відомо

Туристи з Росії масово скасовують бронювання в готелях Грузії після припинення авіасполучення і скандалу з журналістом Георгієм Габунією, який покрив матом Володимира Путіна.
Про це розповів глава асоціації готелів і ресторанів Грузії Шалва Алавердашвілі на своїй сторінці в Facebook.
Він поскаржився, що на початку 2019 року країна зазнала великих втрат через проблеми в секторі туризму. Після цього в Грузії посилено працювали над тим, щоб отримати гарний результат.
"Ми спробували переконати людей відпочити в Грузії, ми всі повірили, що наша праця матиме результати, потім була вчорашня заява. З сьогоднішнього ранку туристи з нами перестали виходити на зв'язок. Всі масово скасовують бронювання", – поскаржився він.
Туризм у Грузії
sputnikgeorgia
Алавердашвілі додав, що грузини багато працюють для своєї країни і платять у бюджет величезні податки, намагаючись максимально популяризувати національного виробника і купувати якомога більше місцевої продукції.
"Загалом, уряд ви або опозиція, може, ви будете лаятися між собою і дозволите нам займатися справою. Обіцяємо, що будемо утримувати й одних, і інших, обом вистачить заплачених нами податків. Всім буде добре, якщо ви дасте нам можливість займатися бізнесом і не будете жертвувати країною заради ваших партійних пристрастей", – додав він.
У коментарі ТАСС Алавердашвілі також розповів, що тимчасова заборона на авіасполучення між Росією і Грузією позначилася на чорноморських курортах. За його підрахунками, 80% готельного бронювання було анульовано.
Туристи в Грузії
Національна адміністрація туризму
"Ситуація несприятлива і в решті Грузії. Ми можемо сказати, що в цілому по країні росіянами анульовано до 60% готельного бронювання", – додав він.
Національна адміністрація туризму Грузії припустила, що ймовірний збиток для економіки країни від скорочення турпотоку з РФ складе близько $710 млн.
Нагадаємо, 7 липня Георгій Габунія обматюкав Путіна в ефірі телеканалу "Руставі-2". Влада Грузії засудила грубість ведучого, однак від вибачень лідеру РФ утрималася.
Георгій Гарбунія
Виступ телеведучого викликав обурення з боку російських пропагандистів. Серед розлючених виявилися Володимир Соловйов і головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що скандал на ТБ є небажанням грузинської влади приструнити радикальні елементи в суспільстві. Телекомпанія "Руставі 2" після припинила мовлення через масові протести, які почалися під будівлею. У результаті телеведучого усунули на два місяці від роботи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 червня в Тбілісі опозиційні сили вийшли на масові протести. проте 21 червня учасників розігнала поліція.
Скандал виник через запрошення російської делегації до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.
Член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що і викликало хвилю обурення.
22 червня в Грузії почалася чергова хвиля протестів.
У відповідь Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.
Пізніше найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в зв'язку з акціями протесту і реакцією на них російської влади.
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