Російські туристи масово відмовляються від Грузії: що відомо

Туристи з Росії масово скасовують бронювання в готелях Грузії після припинення авіасполучення і скандалу з журналістом Георгієм Габунією, який покрив матом Володимира Путіна.

Про це розповів глава асоціації готелів і ресторанів Грузії Шалва Алавердашвілі на своїй сторінці в Facebook.

Він поскаржився, що на початку 2019 року країна зазнала великих втрат через проблеми в секторі туризму. Після цього в Грузії посилено працювали над тим, щоб отримати гарний результат.

"Ми спробували переконати людей відпочити в Грузії, ми всі повірили, що наша праця матиме результати, потім була вчорашня заява. З сьогоднішнього ранку туристи з нами перестали виходити на зв'язок. Всі масово скасовують бронювання", – поскаржився він.

Туризм у Грузії sputnikgeorgia

Алавердашвілі додав, що грузини багато працюють для своєї країни і платять у бюджет величезні податки, намагаючись максимально популяризувати національного виробника і купувати якомога більше місцевої продукції.

"Загалом, уряд ви або опозиція, може, ви будете лаятися між собою і дозволите нам займатися справою. Обіцяємо, що будемо утримувати й одних, і інших, обом вистачить заплачених нами податків. Всім буде добре, якщо ви дасте нам можливість займатися бізнесом і не будете жертвувати країною заради ваших партійних пристрастей", – додав він.

У коментарі ТАСС Алавердашвілі також розповів, що тимчасова заборона на авіасполучення між Росією і Грузією позначилася на чорноморських курортах. За його підрахунками, 80% готельного бронювання було анульовано.

Туристи в Грузії Національна адміністрація туризму

"Ситуація несприятлива і в решті Грузії. Ми можемо сказати, що в цілому по країні росіянами анульовано до 60% готельного бронювання", – додав він.

Національна адміністрація туризму Грузії припустила, що ймовірний збиток для економіки країни від скорочення турпотоку з РФ складе близько $710 млн.

Нагадаємо, 7 липня Георгій Габунія обматюкав Путіна в ефірі телеканалу "Руставі-2". Влада Грузії засудила грубість ведучого, однак від вибачень лідеру РФ утрималася.

Георгій Гарбунія

Виступ телеведучого викликав обурення з боку російських пропагандистів. Серед розлючених виявилися Володимир Соловйов і головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що скандал на ТБ є небажанням грузинської влади приструнити радикальні елементи в суспільстві. Телекомпанія "Руставі 2" після припинила мовлення через масові протести, які почалися під будівлею. У результаті телеведучого усунули на два місяці від роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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