ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Російські туристи масово відмовляються від Грузії: що відомо

8.4тЧитати матеріал російською

Туристи з Росії масово скасовують бронювання в готелях Грузії після припинення авіасполучення і скандалу з журналістом Георгієм Габунією, який покрив матом Володимира Путіна.

Про це розповів глава асоціації готелів і ресторанів Грузії Шалва Алавердашвілі на своїй сторінці в Facebook.

Він поскаржився, що на початку 2019 року країна зазнала великих втрат через проблеми в секторі туризму. Після цього в Грузії посилено працювали над тим, щоб отримати гарний результат.

Новини
"Грузії немає! Жодного жалю": нова пропаганда Скабєєвої розгнівала мережу

"Ми спробували переконати людей відпочити в Грузії, ми всі повірили, що наша праця матиме результати, потім була вчорашня заява. З сьогоднішнього ранку туристи з нами перестали виходити на зв'язок. Всі масово скасовують бронювання", – поскаржився він.

Туризм у Грузії

Туризм у Грузії

sputnikgeorgia

Алавердашвілі додав, що грузини багато працюють для своєї країни і платять у бюджет величезні податки, намагаючись максимально популяризувати національного виробника і купувати якомога більше місцевої продукції.

"Загалом, уряд ви або опозиція, може, ви будете лаятися між собою і дозволите нам займатися справою. Обіцяємо, що будемо утримувати й одних, і інших, обом вистачить заплачених нами податків. Всім буде добре, якщо ви дасте нам можливість займатися бізнесом і не будете жертвувати країною заради ваших партійних пристрастей", – додав він.

Новини
"Гори у пеклі!" Канделакі накинулася на Саакашвілі через скандал із Путіним

У коментарі ТАСС Алавердашвілі також розповів, що тимчасова заборона на авіасполучення між Росією і Грузією позначилася на чорноморських курортах. За його підрахунками, 80% готельного бронювання було анульовано.

Туристи в Грузії

Туристи в Грузії

Національна адміністрація туризму

"Ситуація несприятлива і в решті Грузії. Ми можемо сказати, що в цілому по країні росіянами анульовано до 60% готельного бронювання", – додав він.

Національна адміністрація туризму Грузії припустила, що ймовірний збиток для економіки країни від скорочення турпотоку з РФ складе близько $710 млн.

Російські туристи масово відмовляються від Грузії: що відомо

Нагадаємо, 7 липня Георгій Габунія обматюкав Путіна в ефірі телеканалу "Руставі-2". Влада Грузії засудила грубість ведучого, однак від вибачень лідеру РФ утрималася.

Георгій Гарбунія

Георгій Гарбунія

Виступ телеведучого викликав обурення з боку російських пропагандистів. Серед розлючених виявилися Володимир Соловйов і головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що скандал на ТБ є небажанням грузинської влади приструнити радикальні елементи в суспільстві. Телекомпанія "Руставі 2" після припинила мовлення через масові протести, які почалися під будівлею. У результаті телеведучого усунули на два місяці від роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Протести в Грузії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Протести в Грузії
Місце
Грузія
Теги
скандалитуризмподорожі
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
4
11
Смішно
23
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Украина - "Russia must die! а газу дай!" Грузия - "Russia must die! а туристов дай!"
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Грузины обделались за два дня! Поняли всё своё ничтожество! А Украина ещё этого не осознало, поэтому постепенно, но уверенно сдыхает!
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Kuksov Micha:Не нервничайте так, Мишико. Украинцы уже давно вымерзли, как Вы и обещали, а грузины поголовно отравились испорченным Боржомом. Всё будет хорошо, Ваши старания на этом сайте начальство оценит. В конце концов, количество постов тоже важно, не только качество
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
коршун федот
коршун федот
Мокшву - на море Лаптевых!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2

Блоги / думки

ads pixel