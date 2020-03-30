Ребенок обнаружил самого большого в мире плоского морского ежа

Девочка из Канады обнаружила панцирь самого большого в мире плоского щитообразного морского ежа.
Диаметр панциря составил 16,5 сантиметра, сообщает Vernon Morning Star.
Уникальную находку девочка сделала во время путешествия по Мексике.
Она обратилась к представителям Книги рекордов Гиннесса, которые подтвердили, что речь идет о самом большом плоском щитообразном морском еже в мире.
Фото: "Vernon Morning Star"
Этот вид животных распространен в водах Северного полушария. Обычно их размер составляет – 8-10 сантиметров в диаметре.
Свою находку девочка хотела презентовать в школе, но пока это невозможно из-за карантина.
Как в условиях глобального карантина коротать время с пользой и удовольствием, советует aviasales.ua.
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