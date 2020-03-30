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30 березня • оновлено в 11:34
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Ребенок обнаружил самого большого в мире плоского морского ежа

1.2т
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Девочка из Канады обнаружила панцирь самого большого в мире плоского щитообразного морского ежа.

Диаметр панциря составил 16,5 сантиметра, сообщает Vernon Morning Star.

Уникальную находку девочка сделала во время путешествия по Мексике.

Она обратилась к представителям Книги рекордов Гиннесса, которые подтвердили, что речь идет о самом большом плоском щитообразном морском еже в мире.

Ребенок обнаружил самого большого в мире плоского морского ежа

Фото: "Vernon Morning Star"

Этот вид животных распространен в водах Северного полушария. Обычно их размер составляет – 8-10 сантиметров в диаметре.

Свою находку девочка хотела презентовать в школе, но пока это невозможно из-за карантина.

Как в условиях глобального карантина коротать время с пользой и удовольствием, советует aviasales.ua.

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Чим зайнятися на вихідних?😍 ⠀ Карантин карантином, але прогулянки на свіжому повітрі ніхто не відміняв. ⠀ 🏃‍♀️Ранкова пробіжка на сусідньому стадіоні; 🐶Прогулянка парком — з рідними чи домашніми улюбленцями; 🚲Веломандрівка до найближчого лісу. ⠀ 🙏Радимо подбати про індивідуальну безпеку. Тримайте відстань від інших людей (1 метр) та візьміть з собою антисептик. ⠀ Свіже повітря: 💪Зміцнює імунітет; 💡Покращує розумові здібності; 🎉Підвищує рівень гормону щастя; 💤Покращує сон; 🦸‍Дарує життєву енергію. ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #україна #украина #київ #киев #kyiv #kiev #львів #lviv #ua #днепр #одесса #харьков #odessa #полтава #kharkov #vscoua #ukraineonline #ukrainagram #dnepr #dnipro #chernivtsi #zhytomyr #ternopil #kherson #ivano_frankivsk #uzhgorod #lutsk

Публикация от aviasales.ua (@aviasales_ua)

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Ку Алексей
Ку Алексей
Ребенок обнаружил самого большого в мире плоского морского ежа и им оказался Махал Махалыч
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