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Райський куточок: в США побудували ідеальний лісовий будинок на пагорбі. Фото

1.1тЧитати новину російською

В США архітектори збудували посеред лісу райський куточок для тих, хто хоче бути поряд з природою і не відмовляється від сучасних технологій.

Компанія Kieran Timberlake звела невеличке ранчо з головним будиночком та двома помешканнями для гостей всього за кілька годин їзди від Сан-Франциско, пише Maximum.fm.

Дім назвали Високе ранчо (High Horse Ranch). Він дозволяє жителям милуватися природою майже з усіх сторін. Що ж до дизайну, то архітектори дотримувались мінімалізму та сучасності, поєднавши елементи дерева та яскравий декор.

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Місце
США
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