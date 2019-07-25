П'яна пасажирка кидалася на людей і покалічила дитину в літаку

П'яна пасажирка влаштувала дебош і покалічила дитину на борту літака авіакомпанії Virgin Atlantic. Інцидент стався під час рейсу Майамі - Лондон.

Через 20 хвилин після зльоту 51-річна Луїза Діксон з Уельсу почала поводитися агресивно і замахнулася на жінку, котра сиділа позаду. Про це повідомляє Mirror.

mirror.co.uk

Неадекватна жінка запустила в восьмирічну дитину наповнену водою пляшку і сильно вдарила її по голові. Коли члени екіпажу спробували заспокоїти Діксон, та полізла в бійку і плюнула в обличчя одному з пасажирів.

mirror.co.uk

В результаті на неї наділи наручники в яких жінка провела всі шість годин перельоту. Тепер їй загрожує в'язниця.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дівчина, яка летіла в перший раз у своєму житті на літаку залізла на багажну стрічку, думаючи, що вона привезе її до лайнера. Інцидент стався в Стамбулі.

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