"Порізи, шрами, біль": на популярному курорті в Туреччині трапилася надзвичайна подія з дитиною з Росії

У Туреччині 5-річна дитина російських туристів упала з балкона через скло, що лопнуло, і розбила підборіддя.

Про це розповів батько постраждалої дівчинки Владислав Копиця на своїй сторінці в Facebook, надавши знімки з готелю.

"Василиса, 5 років, сіла навпочіпки біля скла і дивиться, як внизу люди фотографуються з піратом, на плечі якого сидить папуга. Втомилася сидіти, встає спираючись на огороджувальне гартоване скло. Бавовна, скло розлітається на дрібні шматки, основна частина обсипається вниз і через мить Василиси немає на другому поверсі, вона вже на землі", – розповів чоловік.

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Facebook / Владислав Копиця

Він розповів, що дочку госпіталізували. Копиця до вечора прилетів до Туреччини з Москви, щоб дізнатися, що з дівчинкою.

"Порізи, шрами, біль, втома, а я сиджу і думаю – Слава Богу. Представник готелю мені: "Нам треба поговорити". Добре, заселюся в готель, підійду до 15-ї години. О 15 годині, представник готелю: "Ми вам готові надати вечерю в ресторані і альтанку на морі, якщо ви будете скаржитися, ми змушені будемо звернутися до поліції за недотримання вашою дитиною заходів безпеки", – описав чоловік ситуацію, додавши, що поїде з родиною до відділення поліції.

Знімок із готелю Facebook / Владислав Копиця

Знімок із готелю з другого поверху Facebook / Владислав Копиця

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