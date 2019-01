Популярний гірськолижний курорт Європи замело снігом: яскраві фото

Протягом декількох днів у Австрії, Німеччині та Італії тривають сильні снігопади. Місцями товщина снігового покриву досягає двох метрів.

В результаті ряд населених пунктів виявився відрізаний від зовнішнього світу. Зазначається, що в Тіролі через лавину загинув 16-річний підліток з Австралії. Про це повідомляє "Daily Mail".

Популярний гірськолижний курорт Брей-Червінія опинився під завалами снігу. Туристи поділилися знімками наслідків негоди в соціальних мережах.

Австрійські курорти також постраждали через сніг.

