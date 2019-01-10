Ми на Facebook
МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Популярний гірськолижний курорт Європи замело снігом: яскраві фото

1.5тЧитати матеріал російською

Протягом декількох днів у Австрії, Німеччині та Італії тривають сильні снігопади. Місцями товщина снігового покриву досягає двох метрів.

В результаті ряд населених пунктів виявився відрізаний від зовнішнього світу. Зазначається, що в Тіролі через лавину загинув 16-річний підліток з Австралії. Про це повідомляє "Daily Mail".

Популярний гірськолижний курорт Європи замело снігом: яскраві фото
Новини
''Дуже замерз'': останній зниклий на Закарпатті турист з'явився живим
Популярний гірськолижний курорт Європи замело снігом: яскраві фото
Популярний гірськолижний курорт Європи замело снігом: яскраві фото
Популярний гірськолижний курорт Європи замело снігом: яскраві фото
Популярний гірськолижний курорт Європи замело снігом: яскраві фото
Популярний гірськолижний курорт Європи замело снігом: яскраві фото
Популярний гірськолижний курорт Європи замело снігом: яскраві фото
Популярний гірськолижний курорт Європи замело снігом: яскраві фото
Популярний гірськолижний курорт Європи замело снігом: яскраві фото

Популярний гірськолижний курорт Брей-Червінія опинився під завалами снігу. Туристи поділилися знімками наслідків негоди в соціальних мережах.

Австрійські курорти також постраждали через сніг.

Раніше турист Ігор Грищенко з Києва, що зник на Закарпатті, вийшов на зв'язок і розповів про своє місцеперебування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня у горах заблукали дві групи туристів. До першої входили троє людей, які втратили орієнтир через погану видимість. Рятувальники знайшли двох чоловіків, третього туристи залишили, бо той не міг рухатися. У підсумку він загинув.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги