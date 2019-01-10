Популярний гірськолижний курорт Європи замело снігом: яскраві фото

Протягом декількох днів у Австрії, Німеччині та Італії тривають сильні снігопади. Місцями товщина снігового покриву досягає двох метрів.

В результаті ряд населених пунктів виявився відрізаний від зовнішнього світу. Зазначається, що в Тіролі через лавину загинув 16-річний підліток з Австралії. Про це повідомляє "Daily Mail".

Популярний гірськолижний курорт Брей-Червінія опинився під завалами снігу. Туристи поділилися знімками наслідків негоди в соціальних мережах.

Dopo le abbondanti nevicate su tutto l'arco alpino ora è allerta valanghe. I poliziotti addestrati al soccorso in montagna raggiungono anche le zone più impervie in tutte le località sciistiche ma la prudenza può davvero salvarvi la vita La situazione a #cervinia nelle scorse ore pic.twitter.com/Al2QK7ZYtY — Polizia di Stato (@poliziadistato) 5 січня 2018 р.

Turisti in fuga da Cervinia, previsti altri 2 metri di neve Consigli | Meteo https://t.co/qilktWjqhV pic.twitter.com/eIUgbjRhOY — Corriere della Sera (@Corriere) 5 січня 2018 р.

Австрійські курорти також постраждали через сніг.

Good job us soft Brit's do not get this snow 😉⛄️ our friends in Austria are still getting trucks to us on time! 🚛 🍎 🍏 pic.twitter.com/vCG11QLuPs — Growers Direct (@GrowersDirectUK) 8 січня 2019 р.

Раніше турист Ігор Грищенко з Києва, що зник на Закарпатті, вийшов на зв'язок і розповів про своє місцеперебування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня у горах заблукали дві групи туристів. До першої входили троє людей, які втратили орієнтир через погану видимість. Рятувальники знайшли двох чоловіків, третього туристи залишили, бо той не міг рухатися. У підсумку він загинув.