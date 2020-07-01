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1 липня • оновлено в 12:03
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Польща відновила авіаперельоти до України

2.1т
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У середу, 1 липня, Польща відновила повітряне сполучення з Україною.

Про це говорять дані про прильоти на сайті аеропорту "Київ" (Жуляни).

Так, станом на 10:00 до української столиці прибули літаки з Вроцлава, Варшави та Кракова.

Розклад польотів

Розклад польотів

Аеропорт "Київ"

Нагадаємо, що влада Польщі з 17 по 30 червня обмежила міжнародні авіаперельоти в країні, через що рейси з України опинилися під забороною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) 17 червня відновив регулярне міжнародне авіасполучення.

Раніше аеропорт "Бориспіль" оприлюднив список правил, які варто дотримувати пасажирам, щоб убезпечити себе від зараження коронавірусом.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Тег
аеропорт Жуляни
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