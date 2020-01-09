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9 січня • оновлено в 23:54
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Покинули помирати на узбіччі: українка потрапила в страшну історію на Балі

2.2т
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Українка Надія Фурсенко 7 січня потрапила в ДТП під час відпочинку на острові Балі. Дівчину з травмою голови і крововиливом у мозок не могли прооперувати через проблеми зі страховою компанією.

Невідомий запропонував туристці підвезти на мотоциклі на вечірку, а дорогою не впорався з керуванням і кинув дівчину на узбіччі без свідомості. Про подію розповів двоюрідний брат постраждалої Андрій Колесник на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, після аварії дівчину помітили місцеві жителі, які їхали позаду, і вчасно доставили її до лікарні. Однак через відсутність нейрохірурга Надію не змогли оперувати одразу.

Українка потрапила в реанімацію під час відпочинку на Балі

Українка потрапила в реанімацію під час відпочинку на Балі

Колаж

Наступного дня постраждалу довелося перевезти в іншу клініку, тому що страхова компанія не захотіла оплачувати витрати, пов'язані з операцією в попередній дорогій лікарні. Родич дівчини стверджує, що у неї оформлений поліс на 30 тисяч доларів.

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"Але коли підійшов час робити операцію, то коштів від страхової так і не надійшло. У цей час Надійку ввели в медикаментозну кому, підключили до систем підтримки життя. Дзвінки в страхову закінчувалися фразою ми обробляємо запит. Місцеві хлопці, які з нею там були, зібрали, позичили приблизно 200 000 грн, щоб таки розпочати операцію", – написав брат дівчини.

Покинули помирати на узбіччі: українка потрапила в страшну історію на Балі

Facebook Andy Kolesnyk

У четвер, 9 січня, Надію прооперували завдяки зусиллям небайдужих українців та її родичів. За допомогою публікацій у соціальних мережах брат дівчини зібрав майже всю суму для оплати лікарні та проведення операції.

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"Оцінку стану здоров'я Надійки можна описати так: погіршень і ускладнень поки не виявлено. Зі слів лікарів, вона чує, трохи ворушила кінцівками, але очі ще не відкривала і не говорила", – розповів Андрій Колесник.

Покинули помирати на узбіччі: українка потрапила в страшну історію на Балі

Facebook Andy Kolesnyk

Він зазначив, що після багатьох звернень до страхової компанії там "прогарантували частину виплат" і попросили документи від поліції про те, що трапилося.

Покинули помирати на узбіччі: українка потрапила в страшну історію на Балі

Покинули помирати на узбіччі: українка потрапила в страшну історію на Балі

Facebook Nadya Fursenko

Покинули помирати на узбіччі: українка потрапила в страшну історію на Балі

Facebook Nadya Fursenko

Покинули помирати на узбіччі: українка потрапила в страшну історію на Балі

Facebook Nadya Fursenko

Раніше OBOZREVATEL писав, що російська мандрівниця і блогерка померла в лікарні після ДТП з мотоциклом, яке відбулося на острові Балі. Після інциденту у неї стався набряк мозку і почався крововилив, дівчина впала в кому.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
відпочінок ДТП
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Гоша Злой
Гоша Злой
На Бали штрафы приличные за езду без шлема. так что страховая вправе отказать в выплате, если это подтвердится....девушку конечно жалко, но думать нужно было прежде чем садиться с местной обезьяной на скутер...кто был там и видел как они водят, меня поймет
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