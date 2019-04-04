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Подорожувати і їсти: в Британії з'явилася незвичайна вакансія

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У Британії з'явилася незвичайна вакансія із зарплатою 66 тисяч доларів на рік. Компанія, яка займається доставкою вегетаріанських страв, шукає "директора зі смаку", який повинен буде подорожувати по світу в пошуках нових рослинних продуктів і страв.

Людині, яку візьмуть на цю роботу, доведеться проводити час у відрядженнях в Японії, Китаї, Індії, Туреччині та Чилі до чотирьох місяців у році, де вона пробуватиме нові страви й писатиме звіти, повідомляє Lonely Planet.

Подорожувати і їсти: в Британії з'явилася незвичайна вакансія
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Компанія бере на себе витрати на проживання, проїзд та харчування, а також оплачує 28 днів відпустки.

Подорожувати і їсти: в Британії з'явилася незвичайна вакансія

Кандидат на цю вакансію повинен мати досвід роботи в харчовій промисловості не менше трьох років, вміти вибудовувати партнерські відносини і бути готовим пройти сувору процедуру відбору, що включає перевірку біографічних даних.

Як раніше писав OBOZREVATEL, сайт люксових речей HushHush відкрив вакансію мандрівника із зарплатою 100 тисяч доларів. В обов'язки туриста входитимуть тестування розкішних авто, яхт, а також поїздки на приватні острови.

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