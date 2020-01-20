Пілот пояснив, навіщо в літаку вимикають світло при злеті

Екіпаж літака вимикає основне освітлення салону на час зльоту і посадки заради безпеки пасажирів на випадок надзвичайної ситуації.

Про це розповів пілот Патрік Сміт, пише Daily Star. "Приглушене світло дозволить вашим очам заздалегідь пристосуватися до темряви — щоб ви могли зорієнтуватися, якщо щось станеться, відключиться харчування і вам доведеться рухатися до виходу в темряві або диму", — пояснив чоловік.

Фото: flickr.com

Крім того, він додав, що в такому випадку також будуть більш помітні аварійні знаки.

"Аварійне освітлення і знаки також будуть більш помітними. Вони допоможуть вам підтримувати, принаймні, базове почуття орієнтації", — підсумував пілот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідники кількох авіакомпаній розповіли про головну небезпеку для пасажирів, яка чекає їх у салоні літаків.

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