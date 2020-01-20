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20 січня • оновлено в 14:18
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Пілот пояснив, навіщо в літаку вимикають світло при злеті

3.1т
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Екіпаж літака вимикає основне освітлення салону на час зльоту і посадки заради безпеки пасажирів на випадок надзвичайної ситуації.

Про це розповів пілот Патрік Сміт, пише Daily Star. "Приглушене світло дозволить вашим очам заздалегідь пристосуватися до темряви щоб ви могли зорієнтуватися, якщо щось станеться, відключиться харчування і вам доведеться рухатися до виходу в темряві або диму", — пояснив чоловік.

Пілот пояснив, навіщо в літаку вимикають світло при злеті

Фото: flickr.com

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Крім того, він додав, що в такому випадку також будуть більш помітні аварійні знаки.

"Аварійне освітлення і знаки також будуть більш помітними. Вони допоможуть вам підтримувати, принаймні, базове почуття орієнтації", — підсумував пілот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідники кількох авіакомпаній розповіли про головну небезпеку для пасажирів, яка чекає їх у салоні літаків.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
туризм
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